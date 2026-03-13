Любопитно:

Новите факти разклащат версията за ритуално самоубийство: Журналист за случая "Петрохан - Околчица"

Очакваше се да се потвърди или отрече информацията, че тримата в кемпера са загинали много по-късно от жертвите в хижа "Петрохан". Това поставя под съмнение вариант за ритуално самоубийство. Защо да чакат пет дни едните да сложат край на живота си, а другите – след това? Тези и още много други въпроси постави журналистът и създател на OFFNews Владимир Йончев в ефира на Нова телевизия, след като от прокуратурата и МВР представиха нови данни по случая.

Нови данни, много нови въпроси

По думите му пожарът в хижата е станал на 1 февруари вечерта. Вероятно тогава са загинали и тримата мъже. "Възниква и въпросът защо не бяха търсени хората, открити мъртви на Околчица? Защото през това време прокуратурата и следствието ни даваха някакви версии – а ако се окаже, че те са били живи, а са пускани конспиративни теории, за да не бъдат издирвани", зададе още въпроси той.

Журналистът смята и, че няма как да не се знае датата на смъртта на жертвите по случая "Петрохан - Околчица". И обясни, че властите се надяват да я установят като получат данни какво е било времето в района. 

Йончев съобщи, че няма обяснение на информация, публикувана само от врачански сайт, че тримата на Околчица са били живи 24 до 36 часа преди телата да бъдат намерени на 8 февруари.

Относно проектилите от патроните и дали са намерени, Йончев обясни, че се твърди, че Николай Златков е убит с мощен револвер от упор. И попита възможно ли е след изстрел от такъв мощен револвер проектилът от него да остане в черепа. 

Той обърна внимание и че няма отговор на въпроса дали по телата на жертвите на Околчица има следи от насилие. "Родителите не са могли да видят телата на децата си и да установят дали са имали следи от насилие или не", каза Йончев, напомняйки забраната на разследващите по въпроса.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
