Обслужва "руски интереси": Командирът на ВВС осъди бившия военен министър Николай Ненчев за тези думи

Командирът на Военновъздушните сили ген. Николай Русев е осъдил за сумата от 2000 евро за неимуществени вреди бившия министър на отбраната във второто правителство на Бойко Борисов (2014-2017) и доскорошен временен посланик в Украйна Николай Ненчев. Това съобщи самият потърпевш на 8 октомври във Facebook и уточни, че поводът са негови публични оценки и политически квалификации, в които е нарекъл Русев „национален предател“. Според Ненчев командирът на ВВС обслужва "руски интереси".

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"В публикациите си съм изразявал позиция, че действията и публичните му изказвания са част от тенденция, която според мен застрашава евроатлантическата ориентация на България", припомни Ненчев и изброи изразите, които е използвал, за да окачестви началника на ВВС.

Ненчев не отрича "тежките политически оценки", но застава "зад правото си да критикувам публично действията и позициите на висши държавни и военни фигури, особено когато става дума за националната сигурност, членството ни в НАТО и стратегическия избор на България".

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Ген. Русев имал силен емоционален и професионален дискомфорт

"Но в случая има нещо, което буди у мен сериозни въпроси. Според изложеното в съдебния спор тези публикации са предизвикали у ген. Русев силен емоционален и професионален дискомфорт. Посочва се, че той е изпитвал негативни емоции, бил е фрустриран, станал по-мълчалив, по-затворен и по-сприхав, почувствал се засегнат, избягвал публични мероприятия и дори претърпял спад в професионалната си мотивация.

Нека оставим настрана личните чувства. Въпросът ми е друг. Ако един висш български военен офицер е толкова силно разтърсен от политическа критика и от коментари в социалните мрежи, какво означава това за способността му да понася огромното напрежение, което съпътства една отговорна командна длъжност?", пита Ненчев.

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"Днес България е в изключително тежка международна среда. Войната на Русия срещу Украйна продължава. НАТО е подложено на безпрецедентен натиск. България е на източния фланг на Алианса и решенията на висшето военно ръководство могат да имат последствия за националната ни сигурност. Един потенциален кандидат за поста „началник на отбраната“ трябва да бъде човек с изключителна психическа устойчивост, хладнокръвие, решителност и способност да понася натиск – включително политически, обществен и медиен.

Затова въпросът ми е напълно легитимен: Ако дори една критична публикация във Facebook е довела до сериозен професионален и емоционален срив, готов ли е човекът за отговорност, при която ежедневно ще трябва да взема решения под далеч по-тежък натиск?", добавя той.

Ненчев казва, че ще продължи да защитава своята позиция – "че България трябва да остане твърдо в НАТО и ЕС, че българската армия трябва да бъде надежден съюзник и че всяко отклоняване към руската сфера на влияние е опасно за националния ни интерес".

"Критиката може да бъде остра. Политическият спор може да бъде тежък. Но именно в тежки времена България има нужда от хора, които могат да издържат на натиска и да поставят националния интерес над личното си усещане за комфорт", смята той.

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От публикацията му не става ясно дали решението на съда може да бъде обжалвано.