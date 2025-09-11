Обвиненият за дерайлирането на трамвай в София се изправя пред съда

Съдът гледа мярката на мъжа, който преди седмица освободи спирачката на трамвай в София. Мотрисата помете няколко коли и почти разруши подлез в столицата.
Кой е задържаният?
22-годишният Даниел Терзиев, който е познат на полицията, направи самопризнания и заяви, че го е направил под въздействието на голямо количество алкохол и че искал да вземе кутия с цигари от ватманската кабина.
Кръвната проба на мъжа, взета след задържането му, е показала наличие на кокаин и марихуана. По свидетелски показания, както и според токсикологична експертиза, той е бил и пиян, когато е дръпнал ръчката на мотрисата.
При предишното заседание съдът го остави в ареста.
Ватманът, който беше слязъл да си купи цигари и кафе, също ще бъде наказан.
Щетите от инцидента се оценяват на десетки хиляди левове.