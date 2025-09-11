Обвиненият за дерайлирането на трамвай в София се изправя пред съда

Съдът гледа мярката на мъжа, който преди седмица освободи спирачката на трамвай в София. Мотрисата помете няколко коли и почти разруши подлез в столицата.

ОЩЕ: Не са деца: 22-годишен осъждан мъж със самопризнания за катастрофата с трамвая

Кой е задържаният?

22-годишният Даниел Терзиев, който е познат на полицията, направи самопризнания и заяви, че го е направил под въздействието на голямо количество алкохол и че искал да вземе кутия с цигари от ватманската кабина.

Кръвната проба на мъжа, взета след задържането му, е показала наличие на кокаин и марихуана. По свидетелски показания, както и според токсикологична експертиза, той е бил и пиян, когато е дръпнал ръчката на мотрисата.

При предишното заседание съдът го остави в ареста.

Ватманът, който беше слязъл да си купи цигари и кафе, също ще бъде наказан. ОЩЕ: Наказват ватмана за катастрофата до румънското посолство - вариантите са три

Щетите от инцидента се оценяват на десетки хиляди левове.