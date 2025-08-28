Обвиняемият за убийството в Първомай остава в ареста

Съдът в Пловдив остави в ареста Ивелин Цветанов, обвинен в убийството на жена в Първомай. Бяха представени допълни данни от телефона на обвиняемия, които доказват неговото придвижване от Варна до Първомай и после до София, където се е укрил в нощта на убийството. Според прокурора Цветанов е имал и мотив - тежката раздяла с дъщерята на жертвата. Тежкото престъпление стана преди две седмици, когато полицейската съпруга загина от кръвозагуба след нападение с нож.

Подсъдимият поиска по-лека мярка на задържане, защото в ареста условията били непоносимо тежки.

"Прокуратурата твърди, че първоначалната мярка взета спрямо обвиняемия е законосъобразна и обоснована и като такава следва да бъде потвърдена и от апелативния съд", коментира пред БНТ прокурор Николай Божилов.

Версията на бащата

Защитата заяви, че при задържането е имало сериозни процесуални пропуски, Ивелин е бил подложен на натиск и заплахи от страна на полицията и до него дълго време не е бил допускан адвокат.

Бащата на обвиняемия Севдалин Цветанов се присъедини като негов защитник и разказа, че синът му страда от тежки паник атаки след раздялата си с дъщерята на убитата жена.

"Посъветван е от една психоложка, че той може да си върне любовта. Да, ходеше да поднася цветя, които бяха отхвърлени, но аз не съм присъствал. Това са неща, които съм чул само. Тежко му се отрази раздялата, но вие знаете любовта е сляпа, там нещата са сложни и са индивидуални, всеки изживява. Не всеки, но много хора изживяват любов и знаят какво означава една раздяла. Аз не мога да повярвам, че той може да направи нещо такова особено като родител", каза бащата.