Огромни задръствания край София, горяха два автомобила (СНИМКИ)

Два автомобила се запалиха тази сутрин на различни места на главен път Е-79 - единият в посока Перник, другият в посока София и образуваха огромни тапи на пътя, предаде БГНЕС. Във Фейсбук групата “Катастрофи в София“ веднага се появиха снимки от двата инцидента.

Единият автомобил се запали на пътя София – Перник край Владая. Заради инцидента се образува километрично задръстване на изхода на София, в посока Перник. Няма данни за пострадали.

По-рано тази сутрин лек автомобил "Мини Купър" изгоря на главния път Е-79 край Драгичево в посока София. Отново се образува огромно задръстване заради горящия автомобил. Движението беше отбивано през бензиностанция, докато се угаси колата и се почисти мястото.

