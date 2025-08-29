Окончателно: Съдът оправда Камен Донев по делото за обида

Драмата "директорът на Народния театър срещу Александър Морфов и приятели" три години по-късно върви към финал - поне в съда. С решение на втора инстанция Софийският градски съд (СГС) оправда Камен Донев по делото за обида, образувано срещу него от Васил Василев през пролетта на 2023 г. Директорът се оплакваше от квалификациите "мижитурка", "човечец" и "не е читав човек", изречени от актьора в тв ефира покрай разразилия се в Народния театър "Иван Вазов" скандал, и настояваше за обезщетение от 2500 лв., пише в. "Сега".

ОЩЕ: Съдът: Камен Донев не е обидил директора на Народния театър

Решението на съда

През юни 2024 г. Софийският районен съд (СРС) постанови, че Камен Донев е изразил лично мнение, което безспорно е негативно, но не е обидно. Използваните изразни средства като "човечец" и "не е читав човек" са оценки за качествата на директора и са съвместими с правото на свободно изразяване на гражданите, съгласно Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека. Васил Василев трябваше да плати и съдебните разноски в размер на 2600 лева.

ОЩЕ: Осъдиха Александър Морфов по дело, заведено от директора на Народния театър

Директорът обаче обжалва пред по-висша инстанция и отне още година, включително разпити на свидетели, докато се стигне до окончателното решение. СГС потвърди, че първоинстанционният съд е събрал необходимите доказателства, не е допуснал процесуални нарушения и е изпълнил задълженията си за всестранно, обективно и пълно изследване на доказателствата по делото.

ОЩЕ: Директорът на Народния театър: Тъжно е, че докарахме обществото дотам да не може да мисли

В резултат съдът отхвърли жалбата на Василев като неоснователна и отсъди той да заплати на Камен Донев още 1000 лева разходи за адвокатско възнаграждение пред втората инстанция. Те се прибавят към онези 2650 лв. съдебни разноски, които директорът на Народния театър вече дължеше. Решението е окончателно.