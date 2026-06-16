Олигархията в България е на международно ниво и цъфти: Регионалният министър за "Баба Алино" и незаконния град

"Олигархията в България е на международно, национално, местно и регионално ниво. По-големият кръстопът в България е кръстопътят на олигархията. Олигархията цъфти в България". Това заяви пред bTV министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. Още: Правосъдният министър от кабинета "Желязков" отговори на Bird.bg заради твърдение за Невзоров и "Баба Алино"

По думите му случаят във Варна засенчи положителните новини у нас.

"Има да се перат едни пари, има добра поучва и нас и всичко това около "Баба Алино" е свързано на международно и местно ниво", посочи арх. Шишков.

Според него цяла една пирамида е завладяла държавата. Местната олигархия е толкова силна, че заедно с националната олигархия, започват да пречат, добави регионалният министър.

Впоследствие и той прехвърли вината за незаконното строителство на "Баба Алино" на кмета на Варна Благомир Коцев.

АМ "Хемус" и строежът на други магистрали

Снимка: МРРБ

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За строежа на АМ „Хемус“, Шишков посочи, че през 2021 г. е констатиран проток от ДНСК за незаконно строителство на лот 4 на магистралата. „Безспорно е ясно – има незаконно строителство и разрешенията за строеж бяха издадени от тогавашния министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов“, подчерта арх. Иван Шишков.

Той изтъкна, че 6 от лотовете на АМ „Хемус“ не се строят. „Парите са дадени, не е имало фонд да се работи и на 15 декември 2025 г. онова правителство, в което министър Иван Иванов е член на правителството, одобрява методика за индексации и предвижда да се индексират авансите. Това означава, че обществото щеше да плати още 14 млн. евро, но нашето правителство на Румен Радев спря индексациите“, категоричен бе регионалният министър.

Иван Шишков посочи, че фирмите няма да получат никакви пари, докато не се промени методиката. „Няма да индексираме авансите в пътното строителство. Големият проблем е опитът да ни откраднат парите. Държавата няма пари, бюджетът е пробит“, предупреди регионалният министър.

Според него вече не става въпрос за имена, а политиците отгледаха хора, които ги използваха и изпраха да крадат парите за АМ „Хемус“. „Новата политическа ситуация с идването на „Прогресивна България“ да управлява държавата е начинът, по който ще се промени съдебната система и тогава въпросите за „Хемус“, ще излязат наяве“, сигурен е регионалният министър.

Той увери, че като ресорен министър ще се опита да промени пътищата в България. „Всички нови магистрали ще се строят на концесия. Новите магистрали ще бъдат АМ „Черно море“, АМ Русе-Бяла, АМ „Русе-Маказа“, открои регионалният министър.

Той е на мнение, че всички тези магистрали могат да бъдат готови за година и половина.

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