Опит за сплашване на Костадин Костадинов: Застрашен ли е животът му? (ВИДЕО)

Лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов публикува видео в своя Facebook профил, чрез което намеква, че някой е извършил показно нападение над автомобила, в който политикът се вози. "Погледнете синята кола (Шкода Октавия, 2004 г.) в горния край на кадъра. В един момент дясното стъкло се пръска. Какво се случва според вас и как стъклото буквално е пръснато за миг, без да се вижда каква е причината?", пише Костадинов, опитвайки се да разбере какво се е случило и защо колата му е със счупен прозорец.

Още: Парламентарната република приключи и то в една много унизителна агония

"Това е колата, с която се придвижвам в София. Паркирана е на паркинга на парламента, а това се случи вчера по обяд. Според криминална полиция стъклото е счупено от външен фактор. Какъв е той, според вас? И защо е счупено точно стъклото на мястото, където се возя?", пита още лидерът на "Възраждане", но отговор не чака, тъй като съвсем ясно намеква, че някой е извършил показно посегателство над автомобила.

Манипулация или заплаха за живота?

Разбира се, видеото бързо предизвика коментари на потребителите в социалната мрежа. Те обсъждат каква може да е причината за подобен вандалски акт, като някои смятат, че това е откровена заплаха за живота и най-вероятно е свързана с политическите вълнения в България от последните дни.

Други обаче твърдят, че видеото е манипулирано, че не е заснето от охранителна камера, а някой човек снима целенасочено към автомобила и че това е опит на Костадин Костадинов да привлече симпатиите на разколебаните си избиратели преди окончателното политическо пренареждане у нас. Самият Костадинов обаче контрира, че видеото, което е публикувал, е направено чрез заснемане с телефон на екран, показващ записа от охранителната камера.

Срещат се и интересни мнения, че стъклото е счупено с прашка, изстреляла едно от последните метални левчета в България - за да остане за вечен спомен.

Още: "С вашата помощ": Бивш кандидат за премиер на ИТН ще връща лева със знамето на "Възраждане" (СНИМКИ)