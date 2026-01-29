Лайфстайл:

Опит за сплашване на Костадин Костадинов: Застрашен ли е животът му? (ВИДЕО)

29 януари 2026, 09:14 часа 579 прочитания 0 коментара
Опит за сплашване на Костадин Костадинов: Застрашен ли е животът му? (ВИДЕО)

Лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов публикува видео в своя Facebook профил, чрез което намеква, че някой е извършил показно нападение над автомобила, в който политикът се вози. "Погледнете синята кола (Шкода Октавия, 2004 г.) в горния край на кадъра. В един момент дясното стъкло се пръска. Какво се случва според вас и как стъклото буквално е пръснато за миг, без да се вижда каква е причината?", пише Костадинов, опитвайки се да разбере какво се е случило и защо колата му е със счупен прозорец.

Още: Парламентарната република приключи и то в една много унизителна агония

"Това е колата, с която се придвижвам в София. Паркирана е на паркинга на парламента, а това се случи вчера по обяд. Според криминална полиция стъклото е счупено от външен фактор. Какъв е той, според вас? И защо е счупено точно стъклото на мястото, където се возя?", пита още лидерът на "Възраждане", но отговор не чака, тъй като съвсем ясно намеква, че някой е извършил показно посегателство над автомобила.

Манипулация или заплаха за живота?

Разбира се, видеото бързо предизвика коментари на потребителите в социалната мрежа. Те обсъждат каква може да е причината за подобен вандалски акт, като някои смятат, че това е откровена заплаха за живота и най-вероятно е свързана с политическите вълнения в България от последните дни.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Други обаче твърдят, че видеото е манипулирано, че не е заснето от охранителна камера, а някой човек снима целенасочено към автомобила и че това е опит на Костадин Костадинов да привлече симпатиите на разколебаните си избиратели преди окончателното политическо пренареждане у нас. Самият Костадинов обаче контрира, че видеото, което е публикувал, е направено чрез заснемане с телефон на екран, показващ записа от охранителната камера.

Срещат се и интересни мнения, че стъклото е счупено с прашка, изстреляла едно от последните метални левчета в България - за да остане за вечен спомен.

Още: "С вашата помощ": Бивш кандидат за премиер на ИТН ще връща лева със знамето на "Възраждане" (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
автомобил Възраждане Костадин Костадинов сплашване
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес