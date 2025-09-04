Войната в Украйна:

Отново тежко ранен работник в “Арсенал“

04 септември 2025, 11:47 часа 263 прочитания 0 коментара
Работник е пострадал тежко при трудов инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък. Злополуката е станала днес в предиобедните часове в един от цеховете на оръжейния завод, предаде БГНЕС.

Пострадалият мъж незабавно е транспортиран в МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" в Казанлък. По първоначална и непотвърдена информация, той е с тежка травма в коремната област. Към момента лекарите оценяват състоянието му и предприемат всички необходими мерки за стабилизирането му.

Причините за инцидента тепърва ще се изясняват. На място са уведомени компетентните органи, включително Инспекцията по труда, които ще започнат разследване на обстоятелствата, довели до поредната злополука в предприятието.

Този инцидент е пореден в черната хроника на оръжейния завод, където през последните години зачестиха инциденти, някои от които завършили с жертви.

Очаква се официална информация от ръководството на "Арсенал" АД и отговорните институции по-късно през деня.

Припомняме, че на 20 август при инцидент в завода багерист получи тежки изгаряния и два дни по-късно почина.

