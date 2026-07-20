Мантинели или бетонни огради? Шишков остави решението на експертите

Темата дали по автомагистралите трябва да се изграждат метални мантинели или бетонни разделителни съоръжения трябва да бъде решена от експерти, а не политически. Това каза по време на брифинг министърът на регионалното развитие Иван Шишков. По думите му предстои комисия да анализира действащата наредба за ограничителните системи, както и ефекта ѝ върху пътната безопасност. Това ще стане в рамките на десетина дни.

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Подготвя се и анализ на работата на тол системата, на възможностите за проследяване на тежкотоварните автомобили чрез GPS системите и на необходимостта от монтиране на повече кантари за контрол на претоварените камиони.

По думите му са извършени и административни промени с цел оптимизиране на работата на министерството, включително обединяване на дирекциите, отговарящи за обществените поръчки и правното обслужване. ОЩЕ: „Няма малка и голяма кражба. Има кражба“: Шишков разкри как са сключвани договорите за пътища