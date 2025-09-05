Пешеходците задължително предупреждават, че ще пресичат: Да или не - проверка

"Създават се нови правила за пешеходците, велосипедистите, водачите на ИЕПС (електрически тротинетки), съществени промени има и за останалите участници в движението". За това предупреди неправителствената организация Институт за пътна безопасност (ИПБ), водена от бившия началник на КАТ-София Богдан Милчев. Предупреждението е от 1 септември, като в него се изброява, че новият Закон за движение по пътищата включва 12 изцяло нови члена, изменения на над 60 съществуващи члена, а в § 6 от Допълнителните разпоредби са въведени 12 нови легални дефиниции (т. 76 до т. 87), касаещи ключови понятия.

Още: Пешеходците в България трябва да се осъзнаят: Заключение на бивш МВР министър

Длъжни ли са пешеходците да казват, че ще пресичат?

Светла Енчева, част от журналистическия екип на "Тоест", обърна внимание на следното в профила си във Facebook заради предупреждението на ИПБ. "Няма такова нещо", казва тя относно притесненията, че според новите промени в Закона за движение по пътищата пешеходците вече ще са длъжни да сигнализират за намерението си да пресекат на пешеходна пътека. И цитира съответните нови текстове в закона - чл. 32, ал. 1, според който пешеходците могат да сигнализират. Думичката "могат" значи, че не са задължени - това си остава, както е било и преди.

"И досега в чл. 32, ал. 1 от закона пише, че пешеходците МОГАТ да сигнализират за намерението си да пресекат. "Могат" не означава "длъжни са". С нова поправка в чл. 119 е добавено само, че водачът (с изключение на ватманите на трамваи) е длъжен да намали или да спре, ако види, че някой подава такъв сигнал", коментира Енчева.

Още: Кои автомобили са най-опасни за пешеходците?