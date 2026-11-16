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Пиян граничен полицай прегази и уби 18-годишно момиче в Драгоман

16 ноември 2026, 10:19 часа 752 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пиян граничен полицай прегази и уби 18-годишно момиче в Драгоман

Момиче на 18 години е загинало след като е било блъснато от автомобил в Драгоман, съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР. Инцидентът е станал в неделя сутринта, в непосредствена близост до ресторант. Момичето е починало в болницата, допълниха от МВР. 18-годишната Милена е била прегазена от служител на “Гранична полиция“ с инициали Е. Г. в Драгоман, в непосредствена близост до ресторант „Ловна среща“. Това са съобщили пред “Дарик“ радио близки на загиналото момиче.  По неофициална информация служителят на ГКПП Драгоман е бил задържан веднага след инцидента и е шофирал под въздействието на алкохол.  Той е на 26 години и работи в системата на МВР от няколко години. Още: На пешеходна пътека: 71-годишна шофьорка блъсна момиче на 18 години

При извършена проверка на служителя са отчетени 1,61 промила алкохол в издишания въздух. Той е задържан, съобщиха по-късно от МВР. По случая е образувано досъдебно производство по описа на Окръжен следствен отдел на Окръжна прокуратура – София. По време на извършване на престъплението служителят не е бил на работа. Срещу него е образувано дисциплинарно производство за тежко провинение по ЗМВР и е отстранен от заеманата длъжност. Ръководството на ГДГП изказва съболезнования на близките на момичето и заявява, че категорично не толерира шофирането след употреба на алкохол от гранични полицаи, дори в свободното им време. На служителя, извършил пътнотранспортното произшествие, ще бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание. Още: На пешеходна пътека: Микробус блъсна две момичета

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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