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Над 100 тона листа са извозени в София, но малките квартални улички още чакат почистване

16 ноември 2026, 10:25 часа 543 прочитания 0 коментара
Снимка: Столична община
Над 100 тона листа са извозени в София, но малките квартални улички още чакат почистване

Близо 103 тона листа и зелени отпадъци са събрани и извозени в София само за последните три дни – над 20 тона в неделя (15 ноември) и около 83 тона през предходните два. Дейностите по почистване на столицата продължават във всички райони, въпреки дъждовното време, съобщиха от Столична община. Почистват се уличните платна, тротоарите и споделените пространства от окапалата листна маса.

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Събраните зелени отпадъци се извозват до Инсталацията за биологично третиране в Хан Богров, където се преработват в екологичен компост. Дейността ще продължи през целия период на листопада.

Въпреки отчетените от инспектората количества, в редакцията на Actualno.com постъпиха множество сигнали от граждани, че в редица столични квартали и по малките вътрешноквартални улички натрупаните листа все още остават непочистени. В тази връзка още на 6 ноември изпратихме официални въпроси до институциите относно графика и организацията на сметопочистването в по-малките улици, като към днешна дата все още очакваме отговор.

Контрол на шахтите и сметосъбиране

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Паралелно с почистването на листата, от Общината съобщиха, че екипите извършват непрекъснати проверки и планова профилактика на проводимостта на дъждоприемните шахти. Инспекторите следят за натрупвания на листа и замърсявания около решетките, за да се гарантира нормалното оттичане на дъждовните води.

"Въпреки есенната почистваща кампания, сметосъбирането и сметоизвозването в цяла София се извършват строго по график, заедно със събирането на едрогабаритни отпадъци. Дежурните екипи на Столичния инспекторат остават на терен, правят постоянни обходи и при необходимост възлагат допълнителни дейности за гарантиране на чистотата и качеството на услугата в града", заявиха от СО.

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Сметопочистване Столична община листа сметоизвозване шума
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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