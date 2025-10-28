Войната в Украйна:

Пияна-заляна зад волана на мощен джип

28 октомври 2025, 09:34 часа 553 прочитания 0 коментара
Служители на полицията задържаха пияна жена, седнала зад волана на мощен джип след употреба на алкохол. Дрегерът показал 2.40 промила.

Инцидентът е от понеделник и намира място в днешния бюлетин на ОД на МВР в Бургас, предава БГНЕС.

Около 13.35 часа вчера на кръстовището на улиците "Гочо Кънев" и "Георги Кирков" в Средец е допуснат пътен инцидент с материални щети, вследствие на който полицейски служители извършили проверка на лек автомобил "Ауди Q 7", с бургаска регистрация, управляван от 44 годишна жена. Жената шофирала джипа след употреба на алкохол с концентрация - 2.40 промила.

Водачката е задържана за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа полиция джип пияна шофьорка
