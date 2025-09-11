Политолог с критика към Митов за коментарите му за побоя в Русе

МВР само политизира темата. Не мисля, че му е работа на министъра на вътрешните работи да казва кой първи е ударил и какво е станало. Това е работа на разследващите. Той трябва да се грижи за общата работа във ведомството, тъй като е политическа фигура. Не виждам защо изобщо трябва да се влиза в такава полемика от страна на министъра. Отделно остават много въпроси без отговори по този случай. За мен става въпрос за едно хулиганство и не трябва да преекспонира прекалено, както се случва в момента.

Този коментар направи политологът Милен Любенов в ефира на Нова телевизия относно побоя над шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров.

"Няма за какво да си говорят"

"Започва нов политически сезон и явно политиците няма за какво друго да говорят, затова говорят за побоя в Русе. Ако имаше тема, по която да се говори съдържателно, този случай нямаше да заема такова централно място през последната една седмица", заяви от своя страна политологът Стойчо Стойчев.

По думите на Любенов има негативна нагласа на обществото срещу МВР през последните години. Това според него се дължи на резултатите от тяхната работа.

"Отделно МВР-ведомството твърде много се политизира. Виждаме как полицаи заемат високи постове, после политически постове в МВР, а след това стават и депутати. Това нещо продължава да се възпроизвежда", обясни той.