Драстично изборно нарушение: Отвориха урна в бургаска секция заради фатална грешка

19 април 2026, 19:00 часа 366 прочитания 0 коментара
Куриозен случай на днешните избори в Бургас - избирателна комисия забравила да удря печат на машинните бюлетини и затова неин член отворил урната, за да поправи тази грешка.

В Бургас стана ясно, че член на секционна избирателна комисия е отворил урната с машинните бюлетини преди приключването на изборния ден. Причината е пропуск да постави задължителен печат върху отрязъците, което го е провокирало да разпечата кутията, за да поправи грешката си.

Случката се разиграла в 20-а секция в ОУ "Петко Рачев Славейков".

Секретарят на комисията Александър Георгиев обясни пред БНР, че колегите му са реагирали незабавно, за да предотвратят по-сериозно нарушение на изборния процес.

Повторно нарушение

"Когато видиш едно нарушение, не го питаш защо, а се опитваш да го предотвратиш. Ние точно това направихме. Веднага му направихме забележка, веднага урната се затвори. Въпросният господин е изключително конфликтен. Досега сме нямали случай, в който той да не ни направи проблем", коментира Георгиев.

В последствие представители на Районната избирателна комисия (РИК) са запечатали кутията повторно, за да може гласуването да продължи.

Секретарят на РИК – Бургас Георги Михов беше категоричен, че случаят не застрашава вота.

"Нито тайната на вота е нарушена. Извършено е формално нарушение на изборните правила, тъй като е отворена урната с машинните бюлетини преди приключване на изборния ден. Той е пропуснал да изпълни задълженията си и да постави печат, което пък го е провокирало към второто нарушение – да разпечата урната", обясни Михов.

Сега предстои РИК да гласува съставянето на акт за административно нарушение на члена на комисията, като се очаква наказателно постановление от Централната избирателна комисия.

Десислава Любомирова
