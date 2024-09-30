Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа
Войната в Украйна:

Пореден случай: Новородено момченце е изоставено в Айтос

30 септември 2024, 18:24 часа • 296 прочитания
Пореден случай: Новородено момченце е изоставено в Айтос

Нов случай на изоставено новородено бебе. Този път дете е открито до кофи за боклук в Айтос.

Около 15.43 ч. в РУ-Айтос е получено съобщение, че пред входната врата на частна къща, разположена на ул. „Гоце Делчев” 42, е оставено повито новородено момченце във видимо добро здравословно състояние. 

Детето все още било с пъпна връв. Новороденото е откарано с линейка към УМБАЛ-Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

Припомняме, че преди седмица откриха новородено бебе в контейнер в силистренско.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Айтос изоставено бебе изоставено дете
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес