Пореден случай: Новородено момченце е изоставено в Айтос

Нов случай на изоставено новородено бебе. Този път дете е открито до кофи за боклук в Айтос.

Около 15.43 ч. в РУ-Айтос е получено съобщение, че пред входната врата на частна къща, разположена на ул. „Гоце Делчев” 42, е оставено повито новородено момченце във видимо добро здравословно състояние.

Детето все още било с пъпна връв. Новороденото е откарано с линейка към УМБАЛ-Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

Припомняме, че преди седмица откриха новородено бебе в контейнер в силистренско.