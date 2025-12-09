Поредна тежка катастрофа в София: Кола удари друга, тя се заби в стълб (ВИДЕО, СНИМКИ)

Поредна тежка катастрофа в София. За инцидента става ясно от публикация във Facebook групата "Катастрофи в София". Сблъсъкът е станал на кръстовището между бул. "България" и "Петко Ю. Тодоров".

Според поста кола с бургаска регистрация е тръгнала на червено от бул. "Акад. Иван Евстатиев Гешов" посока бул. "Петко Ю. Тодоров" от средна лента, след като шофьорът вероятно е объркал зеления сигнал за десен завой в посока бул. "България". Така се удря в предната кола, а тя - в стълба.

Още инциденти

Миналата седмица в столицата два трамвая се сблъскаха на бул. "Шипченски проход" в София. Пострада ватманът. Инцидентът стана около 1:30 през ноща.

Трамвай 23 се блъска в спрелия трамвай 20. Причината да спре мотрисата е друга катастрофа на три коли. Единият от автомобилите е бил на трамвайните релси, разказват свидетели на катастрофата.