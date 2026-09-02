Войната в Иран::

НСО с позиция за Струмяни и спомен за убийство от миналото на Гергана Петрова

02 септември 2026, 9:28 часа 628 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
НСО с позиция за Струмяни и спомен за убийство от миналото на Гергана Петрова

НСО (Националната служба за охрана) не е получавала заповед да ограничава достъпа до премиера Румен Радев за граждани и журналисти, когато той направи визита в пострадалото от наводнение село Струмяни - нито от Радев, нито от друг човек или институция. Това твърди службата в своя официална позиция, пратена до медиите.

Визитата стана скандална след като полицията арестува местната активистка Гергана Петрова, което беше определено като гаф и незабавно вътрешният министър Иван Демерджиев уволни началника на ОДМВР Благоевград заради това. Но преди вече 11 години арестуваната сега Гергана е била задържана за едно денонощие по случая с убийството на тогавашния ѝ съпруг - 45-годишния строителен предприемач Владислав Дочев. Случаят е неразкрит до днес, посочва "24 часа" и добавя, че той е имал три фирми, чието имущество се оценявало на 3 млн. евро и това имущество е преминало в ръцете на Гергана. Според репортажите на медията, работело се и по версия, че Гергана имала любовник и той убил мъжа ѝ, но в крайна сметка резлтатът дотук е точно този, заради който съдебната реформа си остава болната тема на българското общество.

Още: Гергана Петрова от Струмяни: Кой заповяда моя арест и кой е наредил да бъда мъчена?

Пълната позиция на НСО

По повод тиражирани манипулативни твърдения, които се отнасят и до Националната служба за охрана, във връзка с осъществени дейности по охрана съгласно Закона за НСО в с. Струмяни на 28.08.2026 г. и въз основа на установените до момента факти и обстоятелства, НСО заявява следното:

По време на мероприятието е установено лице с поведение, значително отличаващо се от поведението на другите присъстващи граждани и журналисти. След последвал отказ на гражданина, представил се и за журналист, да се легитимира с журналистическа карта и документ за самоличност, е потърсено съдействие от униформени служители на Министерството на вътрешните работи за установяване на неговата самоличност.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Националната служба за охрана напомня, че се придържа строго към разпоредбите на приложимото към дейността на службата законодателство и че разпорежданията на служителите по охраната са задължителни за изпълнение както за гражданите, така и за охраняваните лица.

Националната служба за охрана не е получавала разпореждане, нито е ограничавала достъпа до министър-председателя на Република България на журналисти, на други граждани или на длъжностни лица по време на неговото посещение в с. Струмяни.

Както е видно и от разпространените от събитието видеоматериали, служителите на НСО изпълняват безконфликтно и строго професионално своите задължения по закон, а определеното впоследствие като "граждански журналист" лице, задържано от органите на МВР, е имало възможност свободно да снима и да задава въпроси на министър-председателя.

Още: Пиар тюрлюгювеч на премиера: Асен Генов за случая в Струмяни

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
НСО Струмяни Гергана Петрова
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес