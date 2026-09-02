НСО с позиция за Струмяни и спомен за убийство от миналото на Гергана Петрова

НСО (Националната служба за охрана) не е получавала заповед да ограничава достъпа до премиера Румен Радев за граждани и журналисти, когато той направи визита в пострадалото от наводнение село Струмяни - нито от Радев, нито от друг човек или институция. Това твърди службата в своя официална позиция, пратена до медиите.

Визитата стана скандална след като полицията арестува местната активистка Гергана Петрова, което беше определено като гаф и незабавно вътрешният министър Иван Демерджиев уволни началника на ОДМВР Благоевград заради това. Но преди вече 11 години арестуваната сега Гергана е била задържана за едно денонощие по случая с убийството на тогавашния ѝ съпруг - 45-годишния строителен предприемач Владислав Дочев. Случаят е неразкрит до днес, посочва "24 часа" и добавя, че той е имал три фирми, чието имущество се оценявало на 3 млн. евро и това имущество е преминало в ръцете на Гергана. Според репортажите на медията, работело се и по версия, че Гергана имала любовник и той убил мъжа ѝ, но в крайна сметка резлтатът дотук е точно този, заради който съдебната реформа си остава болната тема на българското общество.

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Пълната позиция на НСО

По повод тиражирани манипулативни твърдения, които се отнасят и до Националната служба за охрана, във връзка с осъществени дейности по охрана съгласно Закона за НСО в с. Струмяни на 28.08.2026 г. и въз основа на установените до момента факти и обстоятелства, НСО заявява следното:

По време на мероприятието е установено лице с поведение, значително отличаващо се от поведението на другите присъстващи граждани и журналисти. След последвал отказ на гражданина, представил се и за журналист, да се легитимира с журналистическа карта и документ за самоличност, е потърсено съдействие от униформени служители на Министерството на вътрешните работи за установяване на неговата самоличност.

Националната служба за охрана напомня, че се придържа строго към разпоредбите на приложимото към дейността на службата законодателство и че разпорежданията на служителите по охраната са задължителни за изпълнение както за гражданите, така и за охраняваните лица.

Националната служба за охрана не е получавала разпореждане, нито е ограничавала достъпа до министър-председателя на Република България на журналисти, на други граждани или на длъжностни лица по време на неговото посещение в с. Струмяни.

Както е видно и от разпространените от събитието видеоматериали, служителите на НСО изпълняват безконфликтно и строго професионално своите задължения по закон, а определеното впоследствие като "граждански журналист" лице, задържано от органите на МВР, е имало възможност свободно да снима и да задава въпроси на министър-председателя.

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