Пожар и черен дим на къмпинг "Каваци": Гори популярно заведение (ВИДЕО)

Пожар гори в популярно заведение на плажа на къмпинг "Каваци", става ясно от клипове в социалните мрежи. Според информация на NOVA пожарът е възникнал от кухненското помещение, а след това е обхванал цялото заведение. Няма информация за пострадали хора. Пожарът е бил локализиран, а всички хора от персонала са били изведени навреме.

Припомняме, че в края на август пожар избухна в крайбрежно заведение в Созопол. Информацията бе разпространена от информация на МВР и публикации на граждани в социалните мрежи. Според много хора са се чували гърмежи на газови бутилки. Ресторантът изгоря до основи, пожарът обхвана и хотелската част. Гостите на хотела бяха евакуирани. Няма данни за жертви или пострадали хора.