Пребил непълнолетен и счупил огледалата на 8 коли: Задържаха рецидивист

Задържаха рецидивист, пребил непълнолетен и чупил огледалата на 8 автомобила. Това съобщават на страницата на МВР в интернет. На 24 март около 23.00 ч. на тел 112 постъпил сигнал, според който мъж, видимо употребил алкохол, нанесъл побой на непълнолетно момче в денонощен магазин на бул. „Президент Линкълн“ в кв. „Овча купел“. Вследствие на побоя младежът бил транспортиран и настанен за лечение в болнично заведение с фрактура на носа. Час по-късно служители на столичното Шесто РУ установили и задържали извършителя докато чупел страничните огледала на паркирани автомобили в междублоково пространство в същия квартал.

Посегнал и на патрулката

В момента на задържането агресивният мъж счупил с крак задното дясно стъкло на служебния автомобил. Оказало се, че задържаният успял да нанесе щети на общо осем коли.

Арестуваният се оказал известен на полицията по линия наркотици 28-годишен мъж в режим на условна присъда. Образувани са досъдебни производства за нанесена лека телесна повреда по чл. 131, ал. 1, т.12 от НК и по чл. 216 и чл. 325 от НК – унищожаване и повреждане на имущество по хулигански подбуди в условията на опасен рецидив.

Криминално проявеният мъж бил задържан с полицейска мярка до 24 часа. След доклад на материалите в Софийска районна прокуратура му е повдигнато обвинение и взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ до 72 часа.

