Прокуратурата поиска допълнителна проверка по случая със скандала в Банско

Районна прокуратура – предостави информация във връзка с инцидента, възникнал на 2 август в Банско, след засиления обществен интерес и отправени медийни запитвания.

Около 23:40 часа на 2 август чрез телефон 112 в Районното управление на МВР – Банско е получен сигнал за скандал между гости на хотел и преминаващи граждани.

На място незабавно са изпратени полицейски служители, които са предприели действия за овладяване на ситуацията. Установени са участниците в инцидента и са снети писмени обяснения. По първоначални данни между двете групи е възникнало словесно пререкание, като не са установени данни за физическа саморазправа или причинени телесни повреди. Още: След скандала с чужденци: Кметът защити Банско и призова за възпитанието на младежите

На 5 август в Районна прокуратура – Благоевград е проведено работно съвещание с полицейските служители, извършващи проверката. Наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на допълнителни действия по случая, включително снемане на сведения от всички очевидци, преглед и анализ на записи от охранителни камери в района, както и установяване на вида и размера на евентуално нанесените материални щети в хотела.

От прокуратурата посочват, че целта е да бъдат изяснени в пълнота всички факти и обстоятелства около инцидента, както и действията на всички участници, независимо от тяхното гражданство или националност. Още: Радев за случая в Банско: Чужденците да спазват законите, а политиците им да се запознаят с фактите (ВИДЕО)

Окончателната преценка дали са налице данни за извършено престъпление от общ характер ще бъде направена след приключване на проверката и анализ на всички събрани доказателства.