Спорт:

Прокуратурата поиска допълнителна проверка по случая със скандала в Банско

06 август 2026, 17:48 часа 1351 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Прокуратурата поиска допълнителна проверка по случая със скандала в Банско

Районна прокуратура –  предостави информация във връзка с инцидента, възникнал на 2 август в Банско, след засиления обществен интерес и отправени медийни запитвания.

Около 23:40 часа на 2 август чрез телефон 112 в Районното управление на МВР – Банско е получен сигнал за скандал между гости на хотел и преминаващи граждани.

На място незабавно са изпратени полицейски служители, които са предприели действия за овладяване на ситуацията. Установени са участниците в инцидента и са снети писмени обяснения. По първоначални данни между двете групи е възникнало словесно пререкание, като не са установени данни за физическа саморазправа или причинени телесни повреди. Още: След скандала с чужденци: Кметът защити Банско и призова за възпитанието на младежите

На 5 август в Районна прокуратура – Благоевград е проведено работно съвещание с полицейските служители, извършващи проверката. Наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на допълнителни действия по случая, включително снемане на сведения от всички очевидци, преглед и анализ на записи от охранителни камери в района, както и установяване на вида и размера на евентуално нанесените материални щети в хотела.

От прокуратурата посочват, че целта е да бъдат изяснени в пълнота всички факти и обстоятелства около инцидента, както и действията на всички участници, независимо от тяхното гражданство или националност. Още: Радев за случая в Банско: Чужденците да спазват законите, а политиците им да се запознаят с фактите (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Окончателната преценка дали са налице данни за извършено престъпление от общ характер ще бъде направена след приключване на проверката и анализ на всички събрани доказателства.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Банско
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес