Прокуратурата потвърди: Мавродиев е задържан, предстои връщането му у нас

Още в сряда (3 юни) Софийска градска прокуратура е била уведомена от Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" на Министерство на вътрешните работи, че обявеният за международно издирване Стоян Мавродиев е установен и задържан в Сърбия. Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата.

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Прокуратурата предприема съответните законови стъпки за предаване на бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) на компетентните органи у нас за провеждане на наказателно преследване срещу него. "За целта ще бъде направено предложение от наблюдаващите прокурори в СГП до временно изпълняващия функциите главен прокурор за отправяне на искане за екстрадиране на Стоян Мавродиев", заявяват от държавното обвинение.

Стоян Мавродиев е обявен за издирване и задържан въз основа на Европейска заповед за арест, издадена от Софийски градски съд по искане на Софийска градска прокуратура и потвърдена от Софийски апелативен съд.

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През август 2024 г. прокуратурата повдигна обвинение срещу Мавродиев за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с кредит от близо 150 млн. лв., отпуснат от ББР на фирмата "Роудуей Кънстракшън", свързвана с бизнесмена Румен Гайтански - Вълка. Според обвинението заемът е бил предоставен без достатъчно обезпечения и в нарушение на интересите на банката.