Войната в Украйна:

Стоян Мавродиев е арестуван в Белград

04 юни 2026, 10:39 часа 470 прочитания 0 коментара
Снимка: ПЦ на ББР
Стоян Мавродиев е арестуван в Белград

Стоян Мавродиев е задържан в Белград за срок от 18 дни. Това съобщи Нова телевизия, като се позовава на свои източници. Преди това е бил в ОАЕ.

Прокуратурата и МВР вече подготвят документите за екстрадиция му в България. 

Мавродиев е в неизвестност от 22 август 2024 г.

ОЩЕ: Апелативният съд потвърди европейската заповед за арест за Стоян Мавродиев

Кой е той?

Стоян Мавродиев е бивш изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР). Той е разследван за отпускането на кредит от 150 млн. лв. на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански - Вълка.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По това дело като обвиняем е привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 000 лв.

Румен Гайтански също беше пуснат от ареста срещу 250 000 лв.

В края на 2024 г. беше издадена европейската заповед за арест на Мавродиев. 

Припомняме, че в Белград е и Цветан Василев, който се крие там от 2014 г. по също голямата и неразрешена в съда афера "КТБ".

Очаквайте подробности.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стоян Мавродиев Белград арест
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес