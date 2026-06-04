Стоян Мавродиев е арестуван в Белград

Стоян Мавродиев е задържан в Белград за срок от 18 дни. Това съобщи Нова телевизия, като се позовава на свои източници. Преди това е бил в ОАЕ.

Прокуратурата и МВР вече подготвят документите за екстрадиция му в България.

Мавродиев е в неизвестност от 22 август 2024 г.

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Кой е той?

Стоян Мавродиев е бивш изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР). Той е разследван за отпускането на кредит от 150 млн. лв. на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански - Вълка.

По това дело като обвиняем е привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 000 лв.

Румен Гайтански също беше пуснат от ареста срещу 250 000 лв.

В края на 2024 г. беше издадена европейската заповед за арест на Мавродиев.

Припомняме, че в Белград е и Цветан Василев, който се крие там от 2014 г. по също голямата и неразрешена в съда афера "КТБ".

Очаквайте подробности.