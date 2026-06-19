Кейти Пери след трудна година: "Няма да съм жертва!" (ВИДЕО)

Личните преживявания и по-специално трудните периоди в живота често са вдъхновение за един артист. Така е подействала и предишната година на певицата Кейти Пери, която самата тя определя за трудна. Изпълнителката се завръща към музиката с новата си песен "Watch It Burn" - първата ѝ за 2026 година, която се очаква да излезе на 26 юни. Именно този нов сингъл е вдъхновен от труден период в живота ѝ. Това сподели Пери в подкаста "Unfamous" с Джъстин Трантър в сряда, 17 юни.

Katy Perry Channeled a ‘Tough’ Year into Her New Song ‘Watch It Burn’ Instead of 'Falling into' a 'Victim' Mentality https://t.co/NcWuwYwyoY — People (@people) June 17, 2026

Пери уточни, че песента и видеото към нея показват как "се бори със своята тъмна страна" и взема "съзнателно решение" да избере светлината. "Обикновено не се чувствам като жертва. Това може да се чуе и в песните ми. Не се припознавам в такава нагласа. Но миналата година беше доста трудна и за мен щеше да е лесно да попадна в този странен триъгълник на жертвата", обясни тя.

Изълнителката на "Firework" сподели, че вместо да се отдава на мисли от типа "горката аз". Тя е категорична, че няма да влиза в ролята на жертва, защото решила напълно да преживее болката си, за да продължи напред и да се поучи.

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Пери също отбеляза, че песента има две части. Първата е свързана с това да бъде "достатъчно откровена, за да признае" през какво преминава, а втората — да бъде "достатъчно смела, за да го сподели със света".

Какво се случва в живота на Кейти Пери?

Последните години за певицата са белязани от промени както в личен, така и в професионален план. Тя прекратява дългогодишната си връзка с актьора Орландо Блум след почти десетилетие заедно и раждането на дъщеря им Дейзи Доув.

В същия период Пери говори и за нова емоционална стабилност в живота си, свързана с връзката ѝ с бившия канадски министър-председател Джъстин Трюдо, с когото направи и първата си публична поява на червения килим на фестивала Tribeca, припомня "People".

След албума "143" (2024 г) и сингъла "Bandaids" (2025 г.), "Watch It Burn" изглежда като нов етап в творческия ѝ път — по-суров, по-личен и по-емоционално откровен.

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Ако предишните ѝ проекти често носеха усещане за блясък и енергия, новият сингъл насочва вниманието към вътрешния свят на артист, който търси баланс между болката и приемането.