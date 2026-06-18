Само на 22, а завършен престъпник: Нови данни за мъжа, опитал да открадне кола с дете

МВР и прокуратурата дадоха нови и подробни данни за криминалното минало на 22-годишния мъж, който вчера се опитал да открадне автомобил с дете на задната седалка. Припомняме, че във вчерашния ден мъжът извършил кражба от атракцион в Борисовата градина, бил разкрит и побегнал, влязъл в първата кола, която видял, но не му се получило бягството и веднага пробвал във втора. Там обаче се натъкнал на служител на МВР, а на задната седалка седяло детето му.

"Неприятна ситуация, която благодарение на наш служител на Специализирани полицейски сили на СДВР се размина без сериозни последствия", разказа по време на брифинг за медиите комисар Стефан Попов.

"Колегата предприема действия да задържи това лице. Излиза от автомобила и докато преминава отпред, младежът отива на неговото място и подкарва колата. Нашият служител изважда карта и се легитимира", заяви комисарят.

Той заяви, че служителят е използвал помощни средства, защото лицето е оказвало съпротива. От думите му стана ясно, че е използван лютив спрей срещу задържания.

22-годишен, но с богато криминално минало

По данни на СДВР извършителят е познат на полицията, има криминални регистрации основно за кражби, грабежи, наркотици. В него намерихме малко количество наркотици

Обвинителният акт включва принуда, противозаконно отнемане на МПС, закана за убийство и управление на МПС след употреба на на наркотични вещества.

"Най-тежкото наказание е наказание лишаване от свобода до 12 години, същият състав предвижда конфискация на една втора от имуществото му", заявиха от Софийска районна прокуратура.

Стана ясно, че извършителят вече е изтърпявал наказание лишаване от свобода. Той има изключително богата криминалистична справка и отделно свидетелство за съдимост, сред които и полови престъпления, докато е бил в ареста. ОЩЕ: Като от екшън филм: Криминално проявен се опита да открадне кола с дете в нея