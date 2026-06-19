Цварц за Локомотив Пловдив след трансфера в ЦСКА: "Разочарован съм"

ЦСКА плати откупната клауза на нападателя Жоел Цварц и така той направи трансфер от Локомотив Пловдив при "червените". "Смърфовете" пуснаха официалната си позиция чрез публикация в социалните мрежи, като споменаха, че нидерландецът е бил обект на заплахи и обиди, което е довело до желанието му да напусне "Лаута". Колегите от "Пловивд 24" предадоха, че Цварц е силно разочарован от действията на ръководството на вече бившия си клуб.

Жоел Цварц: "Разочарован съм"

Според информацията, Жоел Цварц изобщо не е доволен от това, което от Локомотив Пловдив са написали за трансфера му в ЦСКА. Ето какво е написал самият той в официалната страница на "смърфовете", където беше публикувана и позицията на клуба: "Разочарован съм да видя официално изявление като това". Нидерландецът се присъедини към Локомотив през лятото на 2025 г., като преди дни имаше слухове и за неговото преминаване в градския съперник Ботев Пловдив. Цварц е бил близо да се присъедини към "канарчетата", но намеса на трети страни го е разубедила.

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Някой измежду Питас и Годой може да си тръгне от ЦСКА

Трансферът на Жоел Цварц в ЦСКА със сигурност е добър за "червените", но може да доведе и до някои усложнения за Христо Янев. Цварц изигра 20 мача, в които вкара 8 гола и даде 3 асистенции през миналия сезон и идва в ЦСКА със сериозна зявка. Но "армейците" вече разполагат с двама нападатели в лицето на Йоанис Питас и Леандро Годой. Христо Янев ясно показа, че предпочита аржентинеца за върха на атаката си, като кипърецът или ще трябва да играе по-често на крилото, или ще трябва да бъде продаден. Интерес има и към двамата, като шеф на полски клуб лично иска Питас в състава на отбора си. Сумата, която ЦСКА иска за трансфер на Годой е много голяма и той изглежда като по-малко вероятнит изходящ трансфер.

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