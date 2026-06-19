Поредна измама: Автокъща прибра 200 000 евро от клиенти, а колите ги няма

Софийска автокъща е измамила над 10 души от различни градове в страната с общо около 200 000 евро за внос на коли от Германия. Хората дали парите, но никой от тях не е получил колата си. Изплатените от клиентите суми варират, като сред тях има преводи от 1 000 евро за капаро, както и по-големи плащания от 13 000, 17 540 и 20 000 евро. Всички те са използвали услугите на фирмата "Дрийм Ауто Груп" с управител Аспарух Руйчев.

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Как става измамата?

"Отивам по препоръка, плащам”, разказа един от потърпевшите в ефира на Нова телевизия. След плащането клиентите са получавали уверение за закупената кола. „След това ми пращат едно потвърждение, че ние сме готови, честито, наша е колата, радвай се, вкъщи песни, танци”, споделя мъжът.

Обещаният срок за доставка на калата е около един месец, а в някои случаи две седмици. Месеци по-късно обаче колата липсва. Според потърпевшите, комуникацията с управителя е прекъсната, като спорадична връзка се поддържа единствено през мобилни приложения със служители на офиса.

„Този човек продължава да се рекламира, да има клиенти, които в интернет са се свързали с нас, защото четат лошите коментари”, предупреждава друг от ощетените. По думите му фирмата продължава да пуска обяви и да комуникира с потенциални купувачи, като им предлага да платят капаро.

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В официална писмена позиция от „Дрийм Ауто Груп” посочват, че от създаването си са обслужили успешно близо 400 клиенти. Според дружеството изпълнението на част от поръчките се е оказало невъзможно поради обективни обстоятелства, независещи от тяхната воля. От автокъщата заявяват, че на всички е предложено прекратяване на договора и възстановяване на сумите съобразно финансовите възможности на компанията, като отричат да са имали намерение да се облагодетелстват за чужда сметка.

Потърпевшите обаче са категорични, че към момента не са получавали подобни предложения за връщане на парите.

Измамените вече са подали серия от жалби до различни институции.