МВР с нова следа за Петьо Еврото

Органите, които работят по издирването на Петьо Петров, по известен като Петьо Еврото, имат ясни насоки къде е той. При издаване на Европейска заповед за арест очаквам той бързо да бъде задържан и доведен пред съда. Това каза на брифинг главният секретар на МВР Любомир Николов. Той обаче не даде подробности къде се намира бившия следовател, който се издирва заради дело срещу него за документна измама.

ОЩЕ: Съдът глоби Петьо Еврото с 2556 евро за скандала "Осемте джуджета" и отмени заповедта за ареста му

Припомняме, че през май Софийският градски съд призна Петьо Петров - Еврото за виновен по делото за документна измама, свързано със скандала "Осемте джуджета" и изчезналите ценности на бизнесмена Илия Златанов, но вместо поисканите от прокуратурата 14 години затвор му наложи единствено глоба от 2556 евро.

С решението си съдът едновременно отмени мярката за неотклонение "задържане под стража" на бившия следовател, който вече няколко години е в неизвестност, както и Европейската заповед за арест, по която той беше издирван. Отпадна и забраната Петров да напуска страната.

ОЩЕ: "Бях на прага на смъртта": Явор Златанов за избора между живота и да прехвърли бизнеса си на Петьо Еврото

Според държавното обвинение в периода между октомври 2019 г. и март 2020 г. той е придобил чрез документи с невярно съдържание имущество за над 1,3 млн. лева. Става дума за 147 златни монети на стойност над 106 хил. лева, еднокилограмово златно кюлче за близо 110 хил. лева и 550 хил. евро в брой, свързвани със семейството на Илия Златанов.