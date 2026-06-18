Катастрофа на живо: ПТП се случи по време на брифинг за ПТП-тата в Пловдив, веднага бе определен и виновникът (ВИДЕО)

По време на брифинг на директора на ОДМВР-Пловдив Васил Костадинов, целящ да даде информация на медиите за пътно-транспортните произшествия в града, се случи лека катастрофа с три автомобила. ПТП-то бе записано от камери, а на живо ст. комисар Костадинов дори успя да определи кой е виновният и защо се е случила катастрофата. Към мястото на инцидента пък веднага се насочи служител на реда.

"Това, което аз виждам, е, че отделните платна са дясноопределени и единият автомобил, в случая този, който е в средата - тъмният, черният автомобил, е на съответното място. Не виждам съответно и левия му мигач, ако той е тръгнал да се престроява за крайна лява лента, да свети, което означава, че може би, според мен, пак казвам, така не е особено професионално, но виновният водач е средният автомобил.", заяви Костадинов.

Запитан не е ли показателно, че дори и в този момент в Пловдив е станала катастрофа, директорът на ОДМВР-Пловдив потвърди, че е показателно за транспортната обстановка, поведението и дисциплината на водачите.

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Не е ясно дали ПТП-то, случило се на живо пред камерите, е станало заради невнимание от страна на водачите, или от заглеждане по камерите и превес на любопитството над разума и дисциплината.