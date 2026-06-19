Фестивал Беглика събира музика, изкуство, практики и над 250 активности в сърцето на Родопите

Между 12 и 16 август, край язовир Голям Беглик, едно от най-разпознаваемите независими културни събития в България отново ще превърне Родопите в пространство за срещи, творчество и споделено преживяване. В продължение на цели 5 дни 16-ото издание на фестивала Беглика ще предложи богата програма от музика, изкуства, образование и общностни формати, които събират хора от различни поколения, професии и светогледи.

Тазгодишното издание ще включва над 250 активности, организирани от артисти, изследователи, преподаватели, практици и активни общности от България и чужбина. Участниците ще могат да избират между разнообразни формати, посветени на живото изкуство, занаятите и културното наследство, здравето и себепознанието, образованието, природозащитата и устойчивото управление на ресурсите, общностното развитие, както и теми, свързани с храната и живота извън града.

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Музикалната програма ще се разгръща на три фестивални сцени, където ще се срещнат традиция и експеримент, електроника и фолклор, ритуал и съвременност. Сред потвърдените международни участници са китайско-монголската формация TAIGA, гръцките виртуози GIDIKI и турският музикант Айкут Билир – артисти, идващи от различни културни и музикални традиции, които превръщат сцената на Беглика в пространство за среща между Изтока и Запада, древното и съвременното, локалното и глобалното. Очаква се към тях да се присъединят още изпълнители от различни държави, носещи духа на културното многообразие, творческата свобода и връзката с природата. От българска страна ще се насладим на едни от най-разпознаваемите имена в пресечната точка между етно традицията, световната музика и съвременните експериментални търсения – Silent Citizen, Dario Bulgario, новия проект Reedman на Веселин Митев със специалното участие на Петър Йорданов – Buny и много други артисти, които превръщат фолклорното наследство в жив, съвременен сценичен език.

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Новост в програмата на Беглика тази година е сцена "Извира" – пространство, посветено на музикалната импровизация, спонтанните срещи и творчеството, родено в момента. "Извира" съчетава органичния ритъм на живата музика с електронни текстури, бас линии и свободна експресия. Всеки сет е различен, воден от настоящия момент, от хората и енергията, които се събират около него. Вдъхновена от движението на водата, сцена "Извира" дава тласък на музиката, която непрекъснато променя формата си – преминавайки между жанрове, идеи и артистични светове. Посетителите ще могат да се включат в джем сесии, импровизации, неочаквани колаборации и пространство, в което музиката не следва предварително зададени граници.

Сред акцентите в програмата ще бъде и международна арт резиденция за творци в сферата на ленд арта, сайт-спесифик инсталациите и пърформативните изкуства. Вдъхновени от природната среда около язовир Голям Беглик, участниците ще създадат произведения и намеси в пространството, които изследват връзката между човека, тялото, водата и ландшафта, превръщайки самата природа в сцена, партньор и източник на вдъхновение.

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Сред водещите теми на Беглика 2026 остава и семейството – като пространство на грижа, приемственост и изграждане на устойчиви общности. Чрез поредица от срещи, дискусии и практически формати фестивалът ще отвори разговор за отношенията между поколенията, ролята на родителството и предизвикателствата пред съвременното семейство, насърчавайки обмена на опит и търсенето на споделени решения за едно по-свързано и подкрепящо общество.

Вече 16 години Беглика поставя в центъра общността участието и връзката между човека и природата, а всяко издание се обединява около тема, свързана с важни въпроси за бъдещето. През 2026 г. това е "Бъди вода" – покана към свързване, адаптивност и грижа за един от най-ценните ресурси на планетата. За първи път темата ще бъде разгърната и в специализиран форум, който ще събере представители на гражданския сектор, науката, институциите и местните общности за разговор за състоянието на водните ресурси в България.

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Беглика е независим фестивал за култура, общност и устойчив начин на живот, който вече 16 години събира хора от България и света в Родопите – в търсене на по-смислени начини да бъдем заедно и да градим бъдещето. Тази година фестивалът ни кани да бъдем вода – да се движим, да се свързваме и да помним, че всичко живо започва от онова, което тече между нас.

За повече информация и програма: https://beglika.org/

Билети: https://beglika.org/tickets-bg