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Ламин Ямал вдига оборотите, Де ла Фуенте плаши Саудитска Арабия със звездата на Барселона

19 юни 2026, 12:44 часа 525 прочитания 0 коментара

Селекционерът на националния отбор на Испания по футбол Луис де ла Фуенте отговори на въпрос относно физическата форма на фланговия нападател Ламин Ямал. Във втория кръг на груповата фаза на Световното първенство по футбол, „Ла Фурия“ ще се изправи срещу Саудитска Арабия. Двубоят е насрочен за неделя, 21 юни.

Ямал записа 20-ина минути в мача срещу Кабо Верде

Както е известно, Ламин Ямал получи контузия на подколянното сухожилие в края на сезон 2025/26, като пропусна заключителните мачове на Барселона. Той вече е възстановен от травмата, но все още е далеч от най-добрата си форма. Крилото взе участие в първия мач на Испания на Мондиал 2026 срещу Кабо Верде, който завърши при резултат 0:0. Ямал се появи в игра в 71-ата минута на срещата, но не успя да помогне на съотборниците си да вземат трите точки.

Крилото ще е готов за цяло полувреме

„Ще може ли Ямал да играе около 45 минути? Мисля, че да, нещо подобно“, цитира вътрешния източник Фабрицио Романо думите на треньора. Ламин Ямал има 26 мача за националния отбор на Испания, в които е отбелязал 6 гола и е направил 12 асистенции.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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