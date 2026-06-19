Ламин Ямал вдига оборотите, Де ла Фуенте плаши Саудитска Арабия със звездата на Барселона

Селекционерът на националния отбор на Испания по футбол Луис де ла Фуенте отговори на въпрос относно физическата форма на фланговия нападател Ламин Ямал. Във втория кръг на груповата фаза на Световното първенство по футбол, „Ла Фурия“ ще се изправи срещу Саудитска Арабия. Двубоят е насрочен за неделя, 21 юни.

Ямал записа 20-ина минути в мача срещу Кабо Верде

Както е известно, Ламин Ямал получи контузия на подколянното сухожилие в края на сезон 2025/26, като пропусна заключителните мачове на Барселона. Той вече е възстановен от травмата, но все още е далеч от най-добрата си форма. Крилото взе участие в първия мач на Испания на Мондиал 2026 срещу Кабо Верде, който завърши при резултат 0:0. Ямал се появи в игра в 71-ата минута на срещата, но не успя да помогне на съотборниците си да вземат трите точки.

🚨🇪🇸 De la Fuente: “We have to evaluate the situation with Lamine Yamal for our next match vs Saudi Arabia”.



So you think he can play around 45 minutes?



“Surely, something like that”. pic.twitter.com/kHAJiGTam6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2026

Крилото ще е готов за цяло полувреме

„Ще може ли Ямал да играе около 45 минути? Мисля, че да, нещо подобно“, цитира вътрешния източник Фабрицио Романо думите на треньора. Ламин Ямал има 26 мача за националния отбор на Испания, в които е отбелязал 6 гола и е направил 12 асистенции.

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