Рядко се случва: Хванаха цяла банда джебчии

Мащабна специализирана акция на криминалистите от Първо и Второ РУ в Стара Загора разби организирана група джебчии, която през последните седмици буквално е тероризирала пътниците в градския транспорт. Задържани са четирима души – две жени на 37 и 26 години, 24-годишен мъж и 17-годишно момиче. Всички те са от пловдивското село Белозем и са действали изключително професионално и в пълен синхрон, предава БГНЕС. Полицейската операция е от 23 април, след като оплакванията от обрани граждани в автобусите започнали лавинообразно да растат. От разследването става ясно, че бандата е "оперирала" основно по натоварените градски линии №2, 13, 14 и 36.

Как им влезли в дирите

Жертви на престъпниците са ставали хора на най-различна възраст – от 25-годишен младеж до 87-годишна пенсионерка. Обичайно плячката им включвала портмонета, лични документи и дебитни карти.

Главен инспектор Димитър Димитров, началник на Първо РУ – Стара Загора, обясни в детайли как полицията е влязла в дирите на престъпната група.

Снимка БГНЕС

"Преди около две-три седмици започнаха и зачестиха кражбите на портфейли на територията, обслужвана от Първо и Второ районно.

От направения анализ установихме, че ударите се извършват предимно в градския транспорт и по спирките около автобусите. Проведохме беседи с водачи, с контрольори и в един момент стигнахме до четири лица.

На 23 април проведохме съвместна специализирана операция. Засекохме ги как слизаха и се качваха по автобусите и беше ясно, че това е целта на техните действия – да извършват кражби.

Лицата са от село Белозем. Те са гастролиращ контингент, обикалят страната, а доколкото разбираме, може би действат и в други държави от Европейския съюз.

Източили и банкова карта

При проведените беседи те признаха за общо седем престъпления, като успяхме да документираме почти всички от тях. Част от отнетите суми вече са възстановени", разказа главен инспектор Димитров.

Схемата на джебчиите е класическа, но много добре отработена.

В един от най-тежките случаи, освен откраднатите пари в брой, групата е успяла да изтегли цели 1000 евро от дебитната карта на 82-годишна жена. Причината за лесния достъп – възрастната дама си държала листче с ПИН-кода при самата карта.

Началникът на сектор „Криминална полиция“ към Второ РУ Любомир Цветков посъветва хората да не показват какви суми пари носят в себе си, а раниците и чантите задължително да са добре закопчани, защото оставеният отворен цип помага на джебчиите.

Към момента на 24-годишния мъж и 26-годишната жена са повдигнати обвинения. Работата на разследващите по пълното документиране на всички случаи продължава под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

