СДВР привика Емрах Стораро и Константин заради автомобилна гонка (ВИДЕО)

25 септември 2025, 15:59 часа 351 прочитания 0 коментара
По-малкият син на попфолк изпълнителя Тони Стораро - Емрах Стораро, и певецът Константин са били привикани от СДВР, за да дават обяснения за клип, в който си правят гонка с автомобилите си. Видеото е качено в социалните мрежи и е заснето от автомобила на Стораро. На кадрите се вижда как двамата с Коцето се надъхват да започнат гонка, стартират и известно време се движат паралелно, докато Емрах не отпуска газта и Константин не го задминава.

Гневни коментари и обяснения

Клипът веднага предизвика гневни коментари, тъй като гонката е направена в града и то на булевард със сериозно движение. Макар някои потребители да казват, че скоростта едва ли е твърде висока, всеобщото мнение е, че подобни състезания е редно да се правят на специални писти, а не в градовете, особено след като в последно време тежките катастрофи по пътищата на страната са често явление.

"Извинявам се много, но вие не виждате ли, че даваме газ до 2-3 скорост? Това означава, че се движим с по- малко от 70 км/ч, което е ограничението", написа Емрах Стораро в своя защита в коментарите под клипа.

Синът на Тони Стораро е известен с любовта си към скъпи и бързи автомобили. През последните години той се е хвалил неведнъж с това, че шофира много бързо и качва клипчета, на които се вижда, че управлява автомобил с над 200 км/ч. Попфолк изпълнителят Константин също обича мощните автомобили и високите скорости.

Яна Баярова
