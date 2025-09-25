3XPER1ENCE събира седем фестивала под есенното небе на София

Плодовете на лятото ни хранят през зимата, а есента в София ще бъде празник на независимото изкуство. През октомври и ноември столицата се превръща в пристан за танц, театър, дигитални изкуства, цирк и други авангардни жанрове. Ще бъдат представени новите културни хоризонти на свободната сцена, които година след година разширяват границите на творческия поглед. 3XPER1ENCE е съюз на седем фестивала от независимия културен сектор, които избират партньорството пред конкуренцията, за да предложат на публиката общо над 140 събития за 47 дни през месеците октомври и ноември.

Акценти от фестивалите

ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест 14 (2–5 октомври)

Международен фестивал за съвременен и социален цирк. С над 44 събития, включително 24 спектакъла. Сред акцентите е премиерата на "Blueprint" от Overhead Project (Германия) и представлението "By Storm" - вертикална акробатика на Хана Скъли (Ирландия), специално създадено за фасадата на "Топлоцентрала". Фестивалът предлага 15 циркови работилници, музикални концерти с джаз и крафт бира, "Дебат за цирка" панел за дискусии. Входът е свободен или символичен.

АСТ Фестивал за свободен театър (10–19 октомври)

15-oто ИЗДАНИЕ НА ACT ФЕСТИВАЛA ЗА СВОБОДЕН ТЕАТЪР е под мотото "Всичко е наред" ще представи програма от българска и международна драматургия, съвременен танц и пърформанс, мултижанрови експерименти, дискусии, работилници и образователна програма с уъркшопи.

180° – Лаборатория за иновативно изкуство (11–17 октомври)

Дванадесетото издание на фестивала събира международни артисти от областта на експерименталната музика, съвременния танц, пърформанса, визуалните изкуства и архитектурата, които работят в малки екипи по трима. В рамките на няколко интензивни дни и на различни локации те създават и представят нови проекти пред публика. Темата на изданието, PARAD-ISO, е отворена за интерпретации и насърчава търсене, съпротива и радикална видимост.

Образователната програма Community Lab° инициира работилници за ученици, студенти и професионалисти, реализирани в партньорство с различни културни, обществени и образователни институции.

YOU ARE NOT ALONE (16 октомври - 16 ноември)

YOU ARE NOT ALONE е международен фестивал за хореография на Въобразяващия (си) Хореографски Център (ICC). Фестивал, който събира международни и български артисти и представя едни от най-значимите съвременни хореографски работи, посветени на нежността и крехката съпротива. Програмата обединява дневна лаборатория с десет артисти, седем вечерни представления в Топлоцентрала и Сцена Дерида и съпътстваща програма от разговори, текстове и събития. YOU ARE NOT ALONE празнува хореографията като форма на съжителство, грижа и споделена устойчивост.

DA FEST – Международен фестивал за дигитални изкуства (21–25 октомври)

Десетото юбилейно издание представя 13 изложби, 6 пърформанса, 5 прожекционни програми, както и поредица от лекции, презентации и уъркшопи, които ще се проведат в 16 локации в столицата с участието на 30 артисти от 10 държави.

Мелба фестивал за дизайн / Melba Design Festival (6 – 16 ноември)

Осмото издание на международния дизайн фестивал ще представи лекционен симпозиум с гост-лектори от Европа, изложби с участието на български и чуждестранни автори и творчески класове.

Международен фестивал за съвременен танц DERIDA DANCE FEST (17–30 ноември)

Международният фестивал за съвременен танц (досега познат като "Aerowaves in Sofia") е продължение на мисията на Derida Dance Center да развива и подкрепя независимата сцена. Програмата включва три модула: Aerowaves in Sofia, Балкански модул и Дерида модул. Акцент тази година е испанската сцена с Oulouy, OtraDanza, Борис Ориуела и Джесика Кастейон.

Организаторите работят с подкрепата на Министерството на културата, Национален фонд "Култура", Столична програма "Култура", програма "Творческа Европа" и други партньори. Почти всички фестивали са подкрепени от Столична община.

Изкуството е за теб – станете част от есента на свободното и смело творческо изразяване с 3XPER1ENCE! Търсете печатната програма 3XPER1ENCE в мрежата от заведения и културни пространства в столицата.