Шофьорка се заби в дърво и оцеля

Шофьорка се заби в крайпътно дърво заради несъобразена скорост, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич, цитирани от “24 часа“.

На 21 март, около 12:55 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по пътя град Добрич - град Генерал Тошево в района на разклона за село Пленимир.

Още: Взимай колата и... катастрофирай: Тийнейджъри свиха автомобил

Установено е, че лек автомобил „Форд", управляван от 60-годишна жена, поради движение с несъобразена скорост губи контрол и се удря в крайпътно дърво.

След инцидента водачът и пътник в автомобила - жена на 79 години, са настанени в в болницата в Добрич за наблюдение, без опасност за живота.

Още: Сблъсък на два “Мерцедес“-а и пешеходец: Има сериозно пострадала шофьорка