15 август 2025, 09:20 часа 926 прочитания 0 коментара
Шофьорът, врязал се в автобус, с книжка от две седмици и множество нарушения (СНИМКИ)

На 1 август тази година е получил книжка водачът на колата, която при катастрофа се вряза в автобус на градския транспорт в София. За две седмици има шест фиша за дребни нарушения. Това съобщи зам.-началникът на "Пътна полиция" към СДВР комисар Мартин Цурински. "Въпрос на уточняване е дали скоростта, с която се е движила колата, е била превишена", добави той. Автобусът се е движил по нощната линия на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков".

Какво е състоянието на пострадалите?

Преглеждат се записите от камерите, за да се установи причината за инцидента. Пробите за алкохол и наркотици на двамата шофьори са отрицателни. ОЩЕ: Тежка катастрофа в София: Кола се вряза в автобус на градския транспорт, има загинал (ВИДЕО)

"Автобус от линията на нощния градски транспорт е изчаквал на червен светофар, когато лекият автомобил се е врязал в него. Загиналият е бил пътник в автобуса. Шестима са пострадали, като трима са с опасност за живота - две от тях са пътнички в колата, а третият - водачът на автобуса", уточни комисар Цурински.

Загиналият е бил единственият пътник в автобуса - сирийски гражданин. Трима са приети в болница - всички те са пътували в леката кола. Водачът ѝ - 21-годишен, е със счупена ръка. В най-тежко състояние е 18-годишно момиче, което пътувало в автомобила, както и шофорът на автобуса - мъж на 66 години. Другите пострадали са с различни травми, а един мъж е освободен за домашно лечение. ОЩЕ: След инцидента с АТВ в Слънчев бряг: Пострадалите са в критично състояние 

