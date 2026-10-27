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Ще екстрадираме ли прокурорския син в Гърция: Решава съдът

27 октомври 2026, 10:07 часа 824 прочитания 0 коментара
Снимка: Стопкадър
Ще екстрадираме ли прокурорския син в Гърция: Решава съдът

Окръжният съд в Кюстендил ще разгледа делото за екстрадицията в Гърция на Васил Михайлов, известен още като “прокурорския син”. Срещу Михайлов има издадена европейска заповед за арест (ЕЗА) във връзка с разследване в южната ни съседка за шест тежки престъпления, сред които участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и въоръжен грабеж. Гръцката страна вече е дала гаранции, че при евентуална осъдителна присъда той ще може да изтърпи наказанието си в български затвор. Още: Прокурорският син може да излезе от затвора до дни: Адвокат Димитър Марковски обясни какво следва

Срещу Васил Михайлов има и две висящи наказателни производства у нас. Днес се очаква магистратите да преценят как да продължи процесът. Припомняме, че в началото на октомври Софийският апелативен съд остави Михайлов за постоянно в ареста, като потвърди определението на Окръжния съд – Кюстендил. Решението е окончателно. Той ще изтърпява мярката за неотклонение, докато излежава остатъка от присъдата си в затвора в Самораново. Първоначално мярката му за неотклонение беше разгледана от съда в Кюстендил заради издадена от Гърция ЕЗА, с която се иска той да бъде задържан. Още: Окончателно: Прокурорският син остава за постоянно зад решетките

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Гърция Екстрадиция европейска заповед за арест прокурорски син
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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