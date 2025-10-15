Войната в Украйна:

Отново агресия: Пациентки пребиха медицинска сестра в болницата в Разлог

15 октомври 2025, 08:03 часа 417 прочитания 0 коментара
Отново агресия: Пациентки пребиха медицинска сестра в болницата в Разлог

Поредна агресия срещу медик. Този път жени нападнаха и пребиха медицинската сестра Емилия Грозданова в болницата в Разлог. Тя разкри, че в неделя около 16:00 часа при тях е дошла пациентка с оплакване, че е изтръпнал един от пръстите й на дясната ръка. Прегледана е от дежурния лекар д-р Кунева, която назначава да се направи съответната манипулация. Поставена е инжекция на пациентката и тя е помолена да изчака действието на лекарството в чакалнята, тъй като междувременно е доведено детенце с рана на лицето, която лекарят трябва да обработи.

ОЩЕ: Потресаващ разказ от Окръжна болница: Чужденец с малка рана в спешното замерил лекар с бутилка

Докато оказват необходимата грижа на детето, лекарят и медицинската сестра чуват, че в чакалнята започва страхотен скандал, и се чуват викове, крясъци и заплахи.

Медицинската сестра решава, че напрежението може да ескалира и трябва да се обадят на полицията. Отива в диспечерската стая, където стоят телефоните и се свързва с полицията, но докато говори с органите на реда, е нападната от три жени - болната, заедно с две нейни близки.

"Едната от тях снимаше с телефон в залата. Започнаха да снимат и да обиждат персонала. Аз исках да предотвратя тази агресия и ако мога да спра заснемането на това видео, но за съжаление бях нападната в гръб от двете жени, които придружаваха снимащата - от болната и от придружителката", разказа Грозданова в ефира на Нова телевизия.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Пациент нападна служители в психиатричната болница в Раднево

"Удряха ме, дърпаха ме и ме блъснаха в стената, където аз си ударих главата и паднах. Повалиха ме на земята и от удара в стената изпаднах в безсъзнание. Когато дойдох на себе си, разбрах, че имам хематом на главата. Трите жени избягаха"“, допълни медицинската сестра.

Д-р Кунева призна, че не е получила удари, но уточни, че при тях подобно физическо насилие е често срещано.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
болница нападение медицинска сестра агресия срещу лекар
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес