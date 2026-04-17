Храни без документи: БАБХ иззе над половин тон млечни и рибни продукти на границата

17 април 2026, 15:36 часа 246 прочитания 0 коментара
Снимка: БАБХ
Над 570 кг храни иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП “Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция “Митници“. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет.

В микробус с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити храни без необходимите документи. Намерени са 554 кг млечни продукти и 22 кг рибни консерви. Продуктите са иззети и ще бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз, уверяват от БАБХ.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
млечни продукти БАБХ Конфискация рибни продукти опасни храни
