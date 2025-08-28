След боя заради поставена скоба: Служителите на ЦГМ съжаляват за случилото се

Служителите на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) съжаляват за случилото се. Задържаният работник не е оказал съпротива при ареста. Това заяви в ефира на Нова телевизия комисар Стефан Тотев, заместник-началник на 5-то РПУ. Припомняме, че вчера се появи видео, на което се вижда как служители на ЦГМ и двама мъже се сбиват на столичната улица "Дунав" заради поставена скоба.

Комисар Тотев обясни, че спорът започва заради поставената скоба. "Гражданите са се опитали да премахнат скобата, а когато идват служителите се сбиват", обясни той. "„Започва се със словесна саморазправа. Провокации има, но първите удари са от служителя на ЦГМ", каза той.

Полицията разполага и с други камери от друга гледна точка. "Може да се направи анализ на цялата ситуация и ще анализираме качествено случилото се", увери заместник-началникът на 5-то РПУ.

"Всички имат наранявания. Ще се назначат по-детайлни изследвания. Нараняванията са по-скоро леки", добави още комисар Тотев.