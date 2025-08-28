Войната в Украйна:

След боя заради поставена скоба: Служителите на ЦГМ съжаляват за случилото се

28 август 2025, 07:36 часа 638 прочитания 0 коментара
След боя заради поставена скоба: Служителите на ЦГМ съжаляват за случилото се

Служителите на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) съжаляват за случилото се. Задържаният работник не е оказал съпротива при ареста. Това заяви в ефира на Нова телевизия комисар Стефан Тотев, заместник-началник на 5-то РПУ. Припомняме, че вчера се появи видео, на което се вижда как служители на ЦГМ и двама мъже се сбиват на столичната улица "Дунав" заради поставена скоба.

ОЩЕ: Бой в центъра на София заради поставена скоба (ВИДЕО)

Комисар Тотев обясни, че спорът започва заради поставената скоба. "Гражданите са се опитали да премахнат скобата, а когато идват служителите се сбиват", обясни той. "„Започва се със словесна саморазправа. Провокации има, но първите удари са от служителя на ЦГМ", каза той.

Полицията разполага и с други камери от друга гледна точка. "Може да се направи анализ на цялата ситуация и ще анализираме качествено случилото се", увери заместник-началникът на 5-то РПУ.

"Всички имат наранявания. Ще се назначат по-детайлни изследвания. Нараняванията са по-скоро леки", добави още комисар Тотев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
бой скоба ЦГМ платено паркиране
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес