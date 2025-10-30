Срутище отново блокира движението по пътя Смолян - Девин. В зоната на срутището на входа на село Широка лъка от посока Смолян могат да преминават само леки автомобили след изчакване. На мястото има екипи на БГ ТОЛ, предаде БНТ.

Още: Срутище затвори пътя за Мугла (СНИМКИ)

Очаква се да пристигне екип на "Пътна полиция" - Смолян, както и техника за разчистване на затрупания участък, каза зам.-областният управител Адриян Петров. Шофьорите трябва да бъдат внимателни.

Още: Срутище тръгна над централна улица в Смолян, опасността не е отминала