Година след трагедията: Студентският марш до Нови Сад започна (ВИДЕО)

Стотици сръбски студенти започнаха марш от Белград до Нови Сад, за да отбележат годишнината от срутването на покрива на жп гарата миналия ноември, при което загинаха 16 души. Трагедията предизвика национално протестно движение, водено от университетски студенти и преподаватели. То стана сериозно предизвикателство за 13-годишното управление на президента Александър Вучич.

CELA SRBIJA JE KRENULA KA NOVOM SADU, SRETNI VAM KORACI JUNACI.. pic.twitter.com/BxZDi7Edlu — V (@BraticVlad3613) October 25, 2025

Какви са исканията им?

Масови антиправителствени протести и блокади на факултети започнаха в Сърбия през ноември миналата година, след като козирката на наскоро ремонтираната жп гара в Нови Сад рухна и 16 души загинаха.

Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и понасяне на наказателна отговорност прераснаха през май в призив за предсрочни избори, които президентът Александър Вучич отказа да насрочи.

Продължаващите многомесечни протести, оглавени от студенти, бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.