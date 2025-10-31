Бойко Борисов просто буксува и му се иска той да държи кормилото

Думите от заглавието са на заместник-председателя на 51-ото Народно събрание и лидер на Демократи за силна България Атанас Атанасов пред bTV. Той заяви, че Борисов много иска да управлява, но никой не му дава. Поради тази причина настоя за смяната на Наталия Киселова с Рая Назарян, за да владее Народното събрание, стана ясно от думите на Атанасов. Още: Слабото място на България: Атанасов говори за риск от руско вражеско нападение (ВИДЕО)

Бюджет на чантаджиите и на история

Още: "Разбирам Борисов защо го е страх. Държи се като опозиция на собственото си мнозинство": Говори ген. Атанасов

Атанасов коментира и Бюджет 2026. По думите му това е бюджет на "чантаджиите и бюджет на застоя". Няма предложение за никакви реформи. Къде ще инвестира държавата, какво иска да направи и правителството иска ли да остане в историята с нещо, което е построило, критикува Атанасов.

Според него решенията в държавата се взимат от тандема Бойко Борисов-Делян Пеевски. "Това е моята финална оценка - Бюджет 2026 е бюджет на чантаджиите", повтори още веднъж лидерът на ДСБ. И даде пример за чантаджии - силовите структури и съдебната система, определена от Атанасов като "черна дупка".

Той запита още какво работи министърът на правосъдието Георги Георгиев? Каква стъпка е предприел този човек, за да се случи нещо в съдебната система, продължи с критиките си Атанасов. Той посочи още, че не се виждат никакви приоритети от управляващите.

Още: Разиграва се план за влизане на ДПС-Ново начало във властта: Говори Атанас Атанасов