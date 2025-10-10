Съдът остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста - заради таен свидетел

Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. След двучасово заседание съдът реши, че има обосновано предположение, че обвиняемият е участвал в престъплението, в което е обвинен. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. По време на днешното заседание стана ясно, че показанията на свидетелите се допълват, като има и нови трима свидетели, един от които е анонимен. Той е бил разпитан вчера, няколко часа след като Апелативният съд наложи по-лека мярка на двамата съветници на Коцев.

Още: Изненадващо: Съдът гледа извънредно мярката на Благомир Коцев, ще излезе ли от ареста?

Тайният свидетел е бил чужденец. С преводач от руски език е дал показанията си. От прокуратурата, казаха че е свидетелствал за “трайни корупционни практики в община Варна”, осъществявани от варненския кмет Коцев.

Какво твърди новият свидетел?

В показанията си свидетелят твърди, че са му искани пари за издаване на документи. От прокуратурата заявиха, че пред тях тайният свидетел е разказал за срещи между него и Коцев през есента на 2024-та година. Няколкото срещи били с цел инвестиционни намерения. Според прокуратурата чужденецът бил с изрядни документи за издаване на конкретни конкретни заповеди, но за да бъдат издадени Коцев му искал пари.

От разпитите, представени от прокурор Ангел Кънев, става ясно, че за издаването на един ПУП, Коцев му искал 20 хиляди лева. Според прокуратурата, срещите им са провеждани с лица от близкия семеен кръг на обвиняемия, всичко документално било наред, но трябвало да плати, за да получи изричното разрешение от кмета. Инвестиционните намерения били 3. Тайният свидетел е заявил пред разследващите, че се страхува за живота от обвиняемия Благомир Коцев.

Още: Пускат под домашен арест общинските съветници от Варна

Защитата на Коцев заяви, че тайният свидетел бил разпитан по спешност. Според адвокатите, прокуратурата няма как да знае, че въпросните документи са изрядни. Оттам заявиха, че никъде в показанията не пише, че е заплашван. Според адвоката на Коцев, той не подписва въпросните документи за ПУП, и обвини прокуратурата, че не проверява показанията на свидетелите. “Това производство ще влезе в историята като поръчково производство. И ще бъде преподавано как не се прави“, заяви адвокатът на Коцев.

Пред съда самият Коцев отрече да е подписвал подобни документи. “Аз съм делегирал заместник-кмета по строителство и главния архитект за тези дейности. В последните дни гледам в Елените какво се случва и си мисля колко правилно сме постъпвали ние”, обясни той.

Още: Благомир Коцев пред съда: Боря се с корупцията, не я защитавам

Относно твърденията на тайния свидетел Коцев заяви: „Всеки един инвеститор иска бързо да се одобрява, а нашата работа е това да се слива по закон. Аз смятам че това са лъжи, аз знам че те има обвързаности със старата администрация и стария кмет. Те могат да намерят стотици инвеститори-свидетели, които са недоволни“. Той настоя за по-лека мярка за неотклонение, защото има две малки деца, които често боледуват и трябва да помага на съпругата си.