Изненадващо: Съдът гледа извънредно мярката на Благомир Коцев, ще излезе ли от ареста?

Софийският градски съд ще решава да излезе ли на свобода и кметът на Варна Благомир Коцев, след като в четвъртък неговите колеги общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха пуснати с по-лека мярка - домашен арест. Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления.

Молбата на Коцев за по-лека мярка за неотклонение е внесена вчера, час след като Софийският апелативен съд замени "задържането под стража" на Стефанов и Кателиев с "домашен арест". Според апелативните съдии по делото има достатъчно доказателства за участието на двамата, заедно с варненския кмет, в корупционна схема, но че тежестта на обвинението им не може да бъде основание за продължаване на арестите на двамата.

За последно Благомир Коцев поиска по-лека мярка на 23 септември, но Софийският апелативен съд му отказа, припомня БНР.

Адвокатски проблем?

Оказа се обаче, че проблем може да възникне с адвокатите на кмета на Варна. Причините - заседанието в Софийски градски съд е насрочено светкавично за петък от 15:30 часа, а адвокатите му не са в столицата. От щаба на Коцев заявиха, че Ина Лулчева е в чужбина, а в момента Николай Владимиров пътува с автомобил от Варна към София. В 15:30 часа той няма как да е пристигнал и затова се правят опити чрез деловодството на съда да се определи нов час, възможно най-късен днес.

