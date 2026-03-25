Тефтери с имена и 24 500 евро кеш: Акция срещу купуването на гласове

25 март 2026, 9:30 часа 297 прочитания 0 коментара
Нова полицейска операция срещу нарушения на изборното законодателство и престъпления против политическите права на гражданите е проведена вчера, съобщи тази сутрин и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев във Фейсбук.

Работим по сигнал, че в град Вълчедръм, обл. Монтана, се извършват действия с цел склоняване на граждани да упражняват избирателното си право на предстоящите избори за определена партия, пише той.

Кандев съобщава още, че след проведените претърсвания на един от адресите са намерени тефтери с имена, както и изписани числа. На друг адрес, свързан със случая, са намерени 24 500 евро. Собственикът не е могъл да даде обяснение за притежанието на сумата.

Работата по случая продължава.

Преди дни Кандев обяви, че са образувани са 57 разследвания, свързани с предстоящите избори.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Монтана Купуване на гласове полицейска операция контролиран вот
