Тежка катастрофа с пострадали затвори за движение Кресненското дефиле

Катастрофа затвори за движение Кресненското дефиле. От полицията в Благоевград, казаха за bTV, че има ПТП межу два леки автомобила, между гр. Симитли и гр. Кресна в Кресненското дефиле, което e станало около 17:30 ч.

Още: Спират камионите по "Тракия", "Струма" и през Кресненското дефиле

По първоначална информация са пострадали петима души. Движението е затворено и в двете посоки.

Още: Светофарът в Кресна и трафикът за Гърция: Общината вижда недостатъци, АПИ и МВР мълчат при съмнения законно ли е