Тежка катастрофа в София - кола се обърна по таван, има жертви

Тежка катастрофа е станала на бул. „Драган Цанков“ в София, в отсечката между Парк хотел „Москва“ и телевизионната кула. Кола се е обърнала по таван. По първоначална информация - имаше най-малко двама души, които са тежко ранени. На мястото пристигат екипи на Спешна помощ, предава Нова ТВ. Малко след това стана ясно, че пострадалите са загинали.

По първоначална информация - мотор с двама младежи се е ударил в автомобил, който след сблъсъка се е преобърнал по таван.

Сигналът е подаден в 12:33 ч. На мястото са изпратени три линейки, които са пристигнали за около три минути, съобщиха от Спешна помощ за Нова ТВ.

Двамата водачи са загинали

При инцидента са загинали двамата водачи – шофьорът на автомобила и мотористът, и двамата на около 30 години. 18-годишно момиче, возещо се на мотора, е оцеляло, но е с тежка травма в коремната област и е транспортирано по спешност в ИСУЛ.

Снимка: iStock

Районът около телевизионната кула остава отцепен, а полицията извършва оглед на мястото, за да установи причините за трагичния инцидент.

Какво е състоянието на ранената?

Д-р Елица Иванова, дежурен лекар на спешното отделение в ИСУЛ, потвърди пред медиите, че в болницата е прието момиче на 18-годишна възраст, в тежко общо състояние. "Беше въведена в шокова зала. Понастоящем е стабилизирана, с фрактура на таза, с контузия на бял дроб и със сериозна опасност за живота. Ще бъде проследявана", каза лекарят.

"До този момент са установени травмите на глава и цялото тяло. Близките ѝ са уведомени. Има и други пострадали, но не при нас", коментира д-р Иванова.