Трима пияни и дрогирани шофьори хванаха в Софийско само за ден

Трима нарушители на пътя - пияни и дрогирани шофьори, са задържани през изминалото денонощие на територията на София - област, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - София. Около 23 часа снощи, на автомагистрала „Тракия“ автопатрул от РУ-Ихтиман спрял за проверка лек автомобил „Ауди“, управляван от столичанин. В хода на извършения контрол се установило, че водачът е неправоспособен, а при тестването му с техническо средство в пробата му били отчетени 2.01 промила алкохол и наличие на амфетамин. 39-годишният нарушител е задържан за срок до 24 часа. Срещу него е образувано бързо производство.

Около 15 часа вчера, при провеждането на специализирана полицейска операция от РУ-Етрополе по метода на широкообхватния контрол, е извършена проверка на товарен автомобил „Рено“,

управляван от перничанин. при тестването на водача за употреба на наркотични вещества пробата му реагирала положително на кокаин.

Нарушителят е задържан за срок до 24 часа и срещу него е започнато бързо производство за извършено престъпление по чл. 343Б, ал.3 от НК.

Около 23.25 часа снощи полицейски екип от РУ-Самоков предприел проверка на лек автомобил „Рено“, управляван от жител на града.

Водачът бил изпробван с дрегер, който отчел 1.61 промила алкохол. Задържан е за срок до 24 часа и срещу него е започнато бързо производство за извършено престъпление по чл. 343Б, ал.1 от НК.

